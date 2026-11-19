В Геномном центре Межвузовского кампуса прошла встреча с депутатами Госсобрания республики, посвящённая поддержке молодых студенческих семей. Мероприятие провели в рамках Года большой и дружной семьи, сообщает пресс-служба Госкомнауки.

В вузах республики обучаются 1240 студенческих семей, в которых воспитывается 559 детей до семи лет. Вузы уже выстроили систему поддержки: финансовую помощь и социальные стипендии, гибкий график обучения, академические отпуска, комнаты матери и ребёнка, семейные общежития, бесплатное посещение спортивных комплексов и психологическую поддержку.

«Особого внимания заслуживает опыт Башкирского государственного медицинского университета. Там реализуют проект «Студенческий сертификат»: студенческие семьи могут бесплатно пройти дородовое консультирование, получить семейную палату, воспользоваться партнёрскими родами и пройти послеродовую реабилитацию», — отметила руководитель ведомства Светлана Мустафина.

В планах на 2026–2030 годы — открытие новых комнат матери и ребёнка, создание групп кратковременного пребывания детей, внедрение формата «одного окна» для получения мер поддержки в одном месте и цикл тренингов по осознанному родительству.

Отметим, что одним из выступающих на форуме был ректор БГМУ Валентин Павлов. Он призвал молодежь рожать по 7 детей и желательно до 30 лет. По его словам, чтобы Россия стала самой экономически, социально и политически великой страной, население должно составлять 700 миллионов человек. Тогда всем будет комфортно жить в старости.