В воскресенье, 29 ноября, нефтекамский «Торос» сыграет очередной матч в Чемпионате ВХЛ 2026/27. Он примет «Челмет» из Челябинска. Начало - в 17:00 по уфимскому времени.

Ранее «Торос» продолжил победную серию до 11 матчей, обыграв «Магнитку» 2:1. Уфимский «Толпар» в упорной борьбе проиграл «Белым Медведям» Подробнее