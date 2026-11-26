Подписывайтесь на АиФ в

В Уфе завершился матч Чемпионата КХЛ сезона 2026/27. «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» - 3:4 в овертайме.

Примерное время чтения: меньше минуты

Также вам может быть интересно