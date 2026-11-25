Иглинский межрайонный суд вынес приговор 41-летней бывшей сотруднице районного отдела судебных приставов. Ее признали виновной в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в 2023 году, занимая должность судебного пристава-исполнителя, она дважды получила взятки. Действуя в интересах должника, который задолжал по алиментам более 1,4 млн рублей, она незаконно отменила запрет на регистрационные действия с его автомобилем и посодействовала снятию временного ограничения на выезд из России. Это привело к существенному нарушению прав взыскателя алиментов. Взятки перечислялись на банковский счет, открытый на имя дочери осужденной.

Кроме того, под предлогом юридической помощи по алиментным вопросам и оплаты госпошлины для обращения в суд женщина обманом получила более 170 тыс. рублей.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. Также ее лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления, на 3 года.

Отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения дочерью осужденной 14-летнего возраста.