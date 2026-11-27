В Уфе на 20 лет осудили 64-летнего педофила. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух детей младше 14 лет и распространении порнографии. Суд также взыскал 550 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Верховный суд Башкортостана рассмотрел уголовное дело 64-летнего жителя Уфы. Его признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевших младше 14 лет (в отношении двух лиц).

Также его осудили по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних через интернет. Ещё две статьи — ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия без насилия в отношении лица 12–14 лет) и пп. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (видеосъёмка несовершеннолетнего младше 14 лет для изготовления порнографии).

Суд назначил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права работать с несовершеннолетними и обслуживать соответствующие учреждения на 15 лет.

В пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда — 550 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.