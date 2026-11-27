Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали 44-летнюю жительницу Уфы, которую обвиняют в содействии терроризму.

По информации ведомства, она неоднократно переводила деньги на счета организации, признанной в России террористической и запрещенной. Ей присвоили псевдоним и выдали партийный билет.

Следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Сейчас идут следственные действия: устанавливаются все обстоятельства, а также проверяется причастность женщины к другим преступлениям.