В соцсетях сообщается, что в отделении реанимации медучреждения Уфы скончался 13-летний мальчик в результате развития острого заболевания. Отец несовершеннолетнего полагает, что смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медпомощи врачом частного медицинского центра, куда родители первоначально обратились из-за ухудшения здоровья сына.

Следственные органы СК России по Башкортостану возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Башкортостану Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.