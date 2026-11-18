Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жителем Нефтекамска, который долгое время систематически избивал бывшую возлюбленную.

Ранее в соцсетях пострадавшая обратилась с просьбой привлечь обидчика к ответственности.

По данному факту следственные органы СУ СК России по Башкирии возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и всех выясненных обстоятельствах произошедшего.