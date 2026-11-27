В преддверии Дня матери президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырём жительницам Башкортостана. Награды удостоены Людмила Мартышина, Татьяна Муфтахова, Лидия Тефтерева и Светлана Шабалина.

Звание «Мать-героиня» получают женщины, воспитавшие десять и более детей. Сейчас в республике его удостоены 17 женщин.

«Важно, что государство подкрепляет высокое признание ощутимой помощью: с 1 января 2027 года обладательницы этого звания будут получать единовременный миллион рублей – без подачи заявлений и сбора документов. Кроме того, им положены внеочередная медицинская помощь, ежегодная бесплатная путёвка в санаторий и другие меры поддержки. Уверена, что труд, душевная щедрость и ежедневная забота этих женщин – надёжный пример для молодёжи и важная опора общества», — отметила председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина.

Напомним, в республике сегодня более 76 тысяч многодетных семей — регион лидирует по этому показателю в ПФО и входит в семёрку «многодетных» регионов России.