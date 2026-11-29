С начала года республика экспортировала свыше 531 тыс. тонн сельхозпродукции на 311 млн долларов. География поставок охватывает 39 стран мира. Об этом на совещании по развитию грузоперевозок продукции агропромышленного комплекса сообщил премьер-министр Башкортостана Александр Шельдяев.

К 2030 году стоит задача увеличить объём экспорта до 651 млн долларов. Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, оптимизировать маршруты и снижать затраты на перевозки. Особое внимание уделяют железнодорожному транспорту.

Шельдяев поручил Минсельхозу совместно с представителями железной дороги проработать вопросы бесперебойной и эффективной транспортировки продукции.