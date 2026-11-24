В Железноводске завершился матч за 11 место Финала 2026 Общероссийского дивизиона НСФЛ. Команда Башкирии БИФК проиграла МГТУ.

Уфимцы достойно провели этот матч, сражаясь на равных около часа. Причем, им удалось открыть счет - здорово исполнил выход почти один на один Кирилл Томашев - 1:0. Москвичи также забили до перерыва 1:1.

В начале второго тайма бифковцы пропустили еще один мяч - 1:2. Но отличная комбинация уфимцев снова привела к равенству - 2:2, дебютный гол на взрослом уровне юного Артема Сирбаева.

Однако в последние минуты БИФКУ, выпустившему вместо травмированного центрального защитника Артема Хакимова полевым номинального вратаря Дениса Дунюшкина, не хватило концентрации в обороне и они пропустили три мяча - 2:5.

Поздравим перпективного вратаря Михаила Новоженина с боевым крещением, хотя ему показали в последние минуты, что даже дальние удары могут быть очень опасными. Думается, у этого голкипера большое будущее.

Отметим также, что все пять мячей, забитых БИФКом в этом Финале были очень красивыми. Даже в такой неуверенной ситуации лучшим бомбардиром уфимцев стал Кирилл Томашев (2 гола).