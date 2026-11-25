С 2027 года в Уфе вводится туристический налог. В первый год его ставка составит 3% от стоимости суточного проживания, в 2028 году она вырастет до 4%, а с 2029 года — до 5%. При этом налог будет рассчитываться без учета самого туристического налога и НДС, но его минимальная сумма составит 100 рублей.

Как сообщил вице-мэр Уфы Евгений Чебаков на заседании горсовета 25 ноября, в реестр классифицированных средств размещения Уфы включены 108 гостиниц, отелей и хостелов, которые попадут под действие нового налога. По прогнозам, уже в первый год он принесет городскому бюджету почти 92 млн рублей.

Чиновник также отметил, что Уфа остается одним из немногих городов-миллионников, где туристический налог до сих пор не введен. Кроме того, в 2028 году в связи с проведением ШОС ожидается рост потока делового туризма.

Депутаты поддержали проект: за введение налога проголосовали 26 человек.