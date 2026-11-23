В Башкирии изменят правила расчета налога для иностранных граждан, работающих по патенту. Речь идет о пересмотре регионального коэффициента, который напрямую влияет на итоговую сумму ежемесячных отчислений в бюджет.

По словам председателя Госсобрания РБ Андрея Назарова, это плановая ежегодная корректировка. Ее цель — выровнять налоговую нагрузку между иностранными и местными специалистами и учесть реальную экономическую ситуацию. В первую очередь анализируется положение дел в ключевых для мигрантов отраслях — строительстве и сельском хозяйстве, а также прогноз по росту зарплат.

Если депутаты одобрят поправки на пленарном заседании 26 ноября, новый коэффициент на 2027 год составит 2,8554. В результате ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ для трудового мигранта достигнет 10 300 рублей.

По расчетам властей, эта мера принесет в республиканскую казну дополнительно около 1,5 миллиарда рублей. При этом итоговая сумма налога для иностранцев практически сравняется с платежами местных работников в схожих сферах.