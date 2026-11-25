В Башкирии злостным курильщикам и вандалам увеличат штрафы. Депутаты Госсобрания-Курултая планируют скорректировать нормы регионального КоАП.

Как пояснил спикер парламента Андрей Назаров, изменения затронут две статьи кодекса. В первую очередь речь идёт о курении в неположенных местах — на остановках, в парках, скверах, на спортивных площадках и других общественных пространствах на открытом воздухе, где жители отдыхают или занимаются спортом. Сейчас наказание за первый случай составляет 500 руб., за повторный — 1 000 руб. По проекту закона за первое нарушение предлагается штрафовать на сумму от 500 до 1 000 руб., а за повторное — от 1500 до 2 000 руб.

Также планируется ужесточить санкции за порчу имущества — например, за нанесение рисунков и надписей на стены домов, остановки и иные объекты. Если сейчас штраф за такой вандализм равен 300 руб., то после принятия поправок он может вырасти до 500–1 000 руб.