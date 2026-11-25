В Уфе завершили восстановление дома на улице Гафури, который был поврежден 2 апреля этого года при атаке беспилотника. Об этом сообщил глава Ленинского района Олег Котов.

По его словам, специалисты осмотрели поврежденные квартиры и признали ремонт законченным. Сейчас помещения передают собственникам, а рабочие доделывают мелкие недочеты.

За это время в доме восстановили три квартиры и одно нежилое помещение, заменили 82 оконных блока, выполнили отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, отремонтировали фасад, крышу и парапеты, привели в порядок системы водоснабжения, отопления и электропроводку.

Работы оплатили из городского бюджета.