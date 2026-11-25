Руководителем Контрольно‑ревизионном управлении мэрии Уфы назначен 44-летний Руслан Султанов. Об этом на оперативном совещании сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Кожевников.

Руслан Султанов родился в Уфе 5 июля 1981 года. Получил высшее образование в Башкирском государственном университете по специальности «Юриспруденция». Много лет проработал в органах прокуратуры. Перед переходом на нынешнюю должность он руководил отделом по работе с обращениями граждан в Управлении документационного и организационного обеспечения администрации города. В Уфе назначен новый управляющий делами администрации Подробнее