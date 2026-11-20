В селе Ишпарсово в Стерлитамакском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Грейт Уолл», за рулем которого находился 41-летний местный житель. При проверке документов у инспекторов ДПС возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, сверка с базами данных подтвердила: документ поддельный. Дальнейшая проверка показала, что в апреле этого года мужчина уже был официально лишен права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В момент задержания в салоне автомобиля находились жена водителя и их дети. При этом один из несовершеннолетних пассажиров сидел на переднем сиденье, что само по себе является нарушением правил перевозки детей.

В отношении водителя составили административные материалы за управление транспортным средством в период действия административного запрета и за нарушение правил перевозки детей.

Кроме того, собранные материалы по факту использования поддельного удостоверения передали в органы дознания для принятия процессуального решения. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.