Оперативный штаб Башкирии провел учения по блокированию и нейтрализации вооружённой группы на одном из военно‑промышленных предприятий региона, сообщает УФСБ по РБ.

По замыслу тренировки, 19 ноября 2026 года один из условных террористов проник на оборонное предприятие и установил в цехе самодельное взрывное устройство. В ходе отработки оперативной ситуации условный злоумышленник был задержан в результате первоочередных мер, а остальные члены группы — нейтрализованы силами правоохранительных органов.

В рамках учения службы экстренного реагирования и силы правопорядка на практике отработали эвакуацию гражданского населения из опасной зоны, меры по минимизации возможных последствий теракта, а также проверили межведомственное взаимодействие в случае реальной угрозы.