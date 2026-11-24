Верховный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Ишимбайского района. Её обвиняли по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма.

Установлено, что в ноябре 2022 года подсудимая разместила в Telegram комментарии, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, посмертно удостоенного звания Героя России.

Суд признал её виновной. Учитывая активное содействие раскрытию преступления, признание вины, раскаяние, наличие двух несовершеннолетних детей и добровольное пожертвование детскому фонду, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также ей запрещено размещать материалы в интернете на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.