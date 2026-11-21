Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал реальную историю подвига сельчанок в годы ВОВ, в память о котором установили памятник в селе Стерлибашево.

В 1941 году мужчин села мобилизовали. До отправки на фронт они долго оставались на вокзале в Раевке и практически голодали. Тогда их жены — самой молодой было 18 лет, самой старшей — 29 — решили отвезти мужьям продукты. Все лошади в то время были заняты на сельхозработах, поэтому женщины сами впряглись в телегу и отправились в путь почти за 70 километров.

Это одновременно героическая и очень печальная история: только у двух из них мужья вернулись домой, четверо погибли на фронте.