Организаторы «ЕСТЬ ФЕСТ» сообщили, что очередной фестиваль еды в Уфе запланирован на 11-14 июня 2027 года. Оргкомитет начинает формировать партнёрский состав будущих участников восьмого по счету гастрономического события.

Напомним, «ЕСТЬ ФЕСТ» объединяет рестораны, шеф-поваров, музыкантов, ремесленников и представителей бизнеса. По данным организаторов, в 2026 году за три дня событие зафиксировало более 176 тыс. гостей.

К сотрудничеству приглашают производителей, поставщиков ресторанной отрасли, технологические компании, спортивные и потребительские бренды, строительные компании и бизнес из других сфер. Участники смогут создать брендированные пространства и зоны отдыха, интерактивные инсталляции, дегустации, мастер-классы, а также показать совместные проекты с ресторанами. Компании также могут представить свои решения для профессионалов рынка и провести деловые встречи.