В Ярославле объявили лауреатов общенационального финала Международной премии Russian Event Awards. Команда Башкирии представила 18 проектов и получила 15 наград: Гран-при, пять первых, четыре вторых и пять третьих мест.

«Участие в таком масштабном конкурсе — это важный шаг для демонстрации туристического потенциала нашего региона», — отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Отметим, Гран-при в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие» получил фестиваль «Электролето 2026». Первые места присуждены фестивалю «Бирская старина», народному празднику «Гуканне вясны», усадьбе «Эко-Гнездо», проекту «Дни красоты в Уфе», конкурсу «Золотая куница» и стратегической сессии по развитию туризма и креативных индустрий в малом городе России.