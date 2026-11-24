31-й Международный кинофестиваль «Зилант» завершился 22 ноября в Казанском кинотеатре «Синема 5». После двух дней онлайн-показов на очном финале зрители увидели конкурсные фильмы и встретились с их авторами.

Статуэтку и диплом за лучший драматический фильм в номинации «Короткометражный фильм до 25 минут» вручили режиссёру Ляйсан Гарраповой за дебютную картину «Рая», снятую в Уфе этим летом. Главную роль исполнила Анастасия Речистер. Премьера фильма в Башкирии состоится позднее.

В этом году в фестивале участвовали работы из России и Ирана, в том числе из Мешхеда, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и других городов.