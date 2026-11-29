Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал, как ветераны СВО адаптируются к мирной жизни через спорт. Сейчас в Башкирию вернулись 4,5 тысячи участников СВО, порядка 700 из них — инвалиды.

«Верю во всеохватывающую, всепоглощающую силу спорта. Что касается наших воинов, которые возвращаются с травмами, увечьями. Это прежде всего колясочники и не только. Если их притянуть к адаптивному спорту, это большое дело», — сказал Хабиров.

Он отметил, что к работе привлекли паралимпийца Ирека Зарипова и блогера Рустама Набиева, который без ног покорил Эверест. Также в спортивных учреждениях республики для ветеранов предусмотрены бесплатные часы. Работают Центр адаптивного спорта, фонд «Защитники Отечества» и главы муниципалитетов.

«Спорт – это не панацея, но достаточно серьёзное лекарство в таких случаях. Все люди по-разному проживают травму: кто-то замыкается в себе, а кто-то встряхивается, начинает заниматься спортом, ищет себя в профессиональной, общественной деятельности», — подчеркнул Хабиров.

Он добавил, что республика отправила 191 гуманитарный конвой и продолжит это делать до завершения СВО.