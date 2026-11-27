Гандболисты уфимского «Акбузата» завершили выступление в Кубке России 2026/27. На стадии 1/16 финала уфимцы вновь проиграли омскому СКИФу. На этот раз не в Чемпионате, а Кубке, и к тому же, в гостях.

Счет - 32:25 в пользу хозяев площадки. Уфимский ГК «Акбузат» в Кубке сразится с одним из лидеров Высшей лиги Подробнее