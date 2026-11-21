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Накануне уфимский мужской гандбольный клуб «Акбузат» провел выездую встречу в Белгороде со «Спартаком-Технологом» в рамках Чемпионата Высшей лиги России сезона 2026/27. Уфимцы прервали серию поражений.

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