В Уфе завершился баскетбольный всероссийский турнир «Путь сильнеших». Победу одержала местная сборная.

В полуфинале она уверенно обыграла да нормально«ДВГАФК-Полянка» из Хабаровска со счетом 109:73.

В финале наши баскетболисты встретились «СурГУ-Юграбаскет» (Сургут). Начав уверенно, они завершили матч со счетом 90:68 в свою пользу.