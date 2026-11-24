В Уфе завершился баскетбольный всероссийский турнир «Путь сильнеших». Победу одержала местная сборная.
В полуфинале она уверенно обыграла да нормально«ДВГАФК-Полянка» из Хабаровска со счетом 109:73.
В финале наши баскетболисты встретились «СурГУ-Юграбаскет» (Сургут). Начав уверенно, они завершили матч со счетом 90:68 в свою пользу.
Капитан сборной Башкирии и лёгкий форвард БК«Динамо» Владимир Фоменко признан самым ценным игроком соревнований, а баскетболисты «Динамо-2»Артемий Кошев и Максим Войтов вошли в символическую пятерку турнира.