19 ноября болельщиков ждет принципиальная встреча между представителями Уфы и Челябинска: баскетбольный клуб «Динамо» проведет домашнюю игру против действующего чемпиона Суперлиги – команды «ЧБК» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало матча в 19:00 в спортивном комплексе «Динамо».

Напомним, ранее уфимцы успешно провели серию домашних матчей. 29-го октября подопечные Оливера Поповича вышли в 1/8 финала Кубка России, одержав победу над «Барнаулом» (78:55), а 1-го ноября обыграли одного из лидеров Суперлиги - команду «Темп-СУМЗ» из Ревды (81:70). Сейчас уфимская команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Ответный матч в рамках 1/8 финала Кубка России состоится 10-го декабря в Челябинске. Кто суммарно наберет наибольшее количество очков по итогам этих двух игр - тот и окажется в четвертьфинале.