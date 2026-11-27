Кировский районный суд Уфы до 30 декабря продлил домашний арест директору Государственного академического симфонического оркестра Артуру Назиуллину. Постановление в законную силу не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.

По версии следствия, с декабря 2022 по август 2024 года руководитель учреждения культуры в составе организованной группы, пользуясь служебным положением, похитил бюджетные деньги — более 2,2 млн рублей субсидии, выделенной на фестиваль классической музыки «Романтика осени».

Дело возбудили по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».