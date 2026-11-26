Специалисты аналитической лаборатории и инспекторский состав Министерства природопользования и экологии РБ провели мониторинг качества атмосферного воздуха в Туймазинском районе после атаки БПЛА. Анализ проводился с использованием передвижной экологической лаборатории.

В ходе исследования были отобраны пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ, включая бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород. По результатам отборов проб превышений ПДК не выявлено.