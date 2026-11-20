В Уфе перед судом предстанет 35-летняя женщина, обвиняемая в незаконной медицинской деятельности и подделке документов. Как сообщили в Следкоме Башкирии, шесть лет она работала врачом-дерматовенерологом в городской поликлинике, используя фальшивый диплом и сертификат специалиста.

Параллельно с работой в государственном учреждении обвиняемая открыла собственный косметологический кабинет, не имея на это ни медицинского образования, ни лицензии. Для проведения процедур она использовала незарегистрированные препараты сомнительного происхождения. В результате одной из таких инъекций для «омоложения» у клиентки развилось сильное воспаление, которое привело к образованию рубцов и шрамов на лице и шее. Экспертиза квалифицировала причиненный здоровью вред как вред средней тяжести.

Следователями собрана доказательная база по двум эпизодам: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и использование заведомо подложных документов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.