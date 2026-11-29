Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и благоустройства. Установлено, что на отдельных участках «Уфимского ожерелья», в том числе на велосипедных дорожках от «Висячего камня» до «Дежневской лестницы», отсутствовало наружное освещение из-за выхода из строя семи светильников.

Это создавало угрозу безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Прокуратура внесла директору МУЭП «Уфагорсвет» представление.

После вмешательства надзорного ведомства освещение на указанных участках восстановили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.