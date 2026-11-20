Балтачевский районный суд вынес приговор 41‑летнему жителю Бураевского района, сообщает прокуратура Башкирии. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

В марте 2026 года мужчина управлял автомобилем «Тойота РАВ4» в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС. Во время оформления административных материалов водитель попытался скрыться и наехал на ноги инспектора ГИБДД, после чего покинул место происшествия.