Белебеевский городской суд вынес приговор 41‑летнему местному жителю. Он признан виновным в даче взятки и мошенничестве при получении выплат, сообщает прокуратура Башкирии

Как установили в суде, мужчина передал врачу‑оториноларингологу районной больницы более 45 тысяч рублей за оформление фиктивных листков нетрудоспособности — без проведения каких‑либо обследований. На основании поддельных документов ему начислили и выплатили пособие по временной нетрудоспособности на сумму свыше 430 тыс. рублей.