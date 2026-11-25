В 2026 году отделение Социального фонда России по Башкирии назначило досрочную пенсию 2489 многодетным матерям.

Больше всего среди них женщин, воспитавших троих детей, — они имеют право выйти на пенсию в 57 лет. С начала года такую пенсию оформили 1766 мам. Мамам четверых детей пенсия назначается еще раньше — в 56 лет: этой льготой с начала года воспользовались 331 женщина. А тем, кто родил пятерых и более детей, пенсия положена уже с 50 лет — за этот год ее начали получать 392 матери с указанным количеством детей.

Главные требования — страховой стаж не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В стаж входят периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в Социальный фонд, а также отдельные нестраховые периоды, например отпуск по уходу за ребенком до полутора лет.

Право на раннюю пенсию есть не только у мам, но и у женщин, усыновивших трех и более детей, — при условии, что усыновление оформлено по закону. Все дети должны быть воспитаны до достижения ими 8 лет. Если мать лишена родительских прав, все льготы, связанные с этим ребенком, включая досрочное оформление пенсии, утрачиваются.

С 2026 года условия назначения пенсий многодетным матерям стали выгоднее. Теперь в стаж засчитывается уход за всеми детьми без ограничений — раньше учитывалось не более четырех детей. Учитываются и пенсионные коэффициенты: при уходе за ребенком не менее полутора лет мама получает 2,7 коэффициента за первого, 5,4 — за второго и по 8,1 — за третьего и последующих детей.