Администрация Уфы внесла изменения в проект планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Гафури, Чернышевского, Красина и Султанова. Застройка территории здесь уже идет. Правки учитывают доработки, внесенные в проект в 2021 году. Постановление опубликовали на сайте мэрии.

По утвержденному плану здесь возведут два 26-этажных жилых дома — их построят напротив Медико-генетического центра — и один 21-этажный, на углу Гафури и Чернышевского. Внутри квартала появятся четыре капитальные автостоянки и семиэтажное административное здание со спортивными помещениями.

Существующее двухэтажное здание факультета психологии на этой территории сохранится.