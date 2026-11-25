В ЗАТО г. Межгорье по требованию прокуратуры уволен заместитель главы администрации — причиной стала утрата доверия.

Как установила проверка прокуратуры, чиновник, который отвечал за контроль использования муниципального имущества, находился в близких отношениях с семьей индивидуального предпринимателя. При этом на него была возложена обязанность контролировать исполнение договоров аренды муниципального имущества, заключенных с этим коммерсантом.

Ситуация усугублялась тем, что заместитель главы пользовался транспортными средствами и объектами недвижимости, принадлежащими предпринимателю. При этом он не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и не сообщил работодателю о возникшей коррупционной угрозе.