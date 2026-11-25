Бывший исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов завершил работу в ведомстве. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Ковшов пришел в Госкомитет по строительству и архитектуре в сентябре 2017 года на должность заместителя председателя. После преобразования ведомства в министерство он работал заместителем министра, первым заместителем, а в последние годы исполнял обязанности руководителя. Всего в отрасли он проработал более девяти лет.

Ковшов признал, что не все его решения были идеальными и не все идеи удалось довести до конца, но подчеркнул, что за эти девять лет ему не стыдно за проделанную работу.

«Я ухожу с огромной благодарностью к людям, с которыми прошел этот путь. Девять лет и три месяца — это большая история. Но жизнь на этом, конечно, не заканчивается. Закрывается одна книга. И открывается следующая», — написал он.