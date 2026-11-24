С 25 декабря в этнокомплексе у шихана Торатау начнёт работать юрта Кыш Бабая. Торжественное открытие состоится 26 декабря, резиденция будет принимать гостей до 10 января 2027 года, сообщили организаторы.

Юрта работает в геопарке уже третий год — за это время её посетили более 10 тыс. детей и взрослых. В этом году посетителей ждёт ещё больше активностей, включая VR-развлечения.

В программе — хороводы вокруг ёлки с Кыш Бабаем, его внучкой Кархылыу и сказочными героями, катание на санях, снегоходах и лошадях, общение с волшебником, танцы и фото в украшенной юрте.