Новогодняя резиденция Деда Мороза в Уфе начнет принимать гостей 26 декабря — за несколько дней до Нового года. Площадка расположится у Горсовета и станет главной праздничной локацией столицы Башкирии, рассказали в городской администрации.

Сейчас на территории активно идут предновогодние приготовления: рабочие монтируют конструкции и оформляют пространство, чтобы создать по-настоящему волшебную атмосферу.