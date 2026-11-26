Депутаты Госсобрания Башкирии приняли бюджет республики на 2027 год с дефицитом почти в 20 млрд рублей. Расходы превысят доходы на 19,6 млрд. Документ принят в первом чтении — окончательно законопроект утвердят в декабре.

Доходы запланированы на уровне 326,2 млрд рублей — это на 7% больше, чем в текущем году. Расходы составят 345,8 млрд рублей.