В Оренбургской области задержали 20-летнего жителя Башкортостана, который пытался поджечь электроподстанцию по указанию телефонных мошенников.

В полицию поступило сообщение о возгорании на электроподстанции в Сакмарском районе. По подозрению в совершении преступления задержали жителя республики.

Задержанный рассказал, что пытался познакомиться с девушкой в сети, после чего ему позвонили неизвестные. Лжесотрудники ФСБ обвинили парня в финансировании ВСУ. По их указанию он попытался совершить поджог.

Площадь возгорания составила один квадратный метр, никто не пострадал. Отключения электричества не произошло.

«Оперативниками устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — сообщает пресс-служба МВД области.