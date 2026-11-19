Советский районный суд Уфы вынес приговор 41‑летней жительнице города, признанной виновной в мошенничестве (чч. 2–4 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, с декабря 2020 года по ноябрь 2023 года женщина обманула 35 человек, выманив у них в общей сложности почти 30 млн рублей. Риелтор предлагала клиентам помощь в подборе жилья по льготной цене — якобы в рамках госпрограммы поддержки отдельных категорий граждан. Доверчивые уфимцы передавали ей деньги, а злоумышленница распоряжалась ими по своему усмотрению, так и не выполнив обещанного.