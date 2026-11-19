22-летний житель Ишимбая признан виновным в государственной измене и совершении диверсий на объектах связи и транспортной инфраструктуры, сообщает УФСБ по Башкирии.

По данным ведомства, в 2024 году 22‑летний мужчина по заданию украинских спецслужб совершил поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры. Чтобы получить денежное вознаграждение, он выполнил требования кураторов и отправил им видеоматериалы, подтверждающие совершённые преступления.

Апелляционным определением Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Ему назначено наказание — 15 лет 9 месяцев лишения свободы. Первые 4 года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно предусмотрено ограничение свободы на 1 год.