В Госавтоинспекцию Стерлитамака поступило обращение местного жителя с видеозаписью. На кадрах зафиксировано, как водитель автомобиля «БМВ» грубо нарушил ПДД: пересёк двойную сплошную линию и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора в тот момент, когда по пешеходному переходу шли люди.

В этот же день инспекторы ДПС оперативно установили и доставили в отдел полиции правонарушителя. Им оказался 25-летний местный житель.

В отношении молодого человека составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения) и по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).