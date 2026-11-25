Увеличение премия для молодых ученых — очень своевременный и важный шаг для научного сообщества республики, считает проректор по научно-исследовательской работе БГПУ имени М. Акмуллы Светлана Гареева.

«Увеличение числа премий до семи и закрепление фиксированной суммы в 150 тысяч рублей свидетельствует, что регион всерьёз настроен поддерживать исследовательскую инициативу и видеть в молодых учёных драйвер развития, — отметила она. — Такие денежные награды — это не просто признание заслуг. Они дают ощутимый финансовый ресурс, чтобы учёный мог сфокусироваться на исследованиях, а не искать дополнительные источники дохода. Это поможет закрепить талантливую молодёжь в науке. Часто ребята уходят в бизнес из-за нехватки стартовых возможностей, а подобные меры снижают этот риск. При этом я хочу подчеркнуть: одна премия не решит всех задач. Успех строится на комплексе мер».

По словам Светланы Гареевой, в БГПУ им. М. Акмуллы активно используют инструменты поддержки молодых ученых. Работает система грантов, организуются стажировки в ведущих центрах, развивается инфраструктура, а молодёжные лаборатории уже показывают хорошие результаты.

«Например, проект по гибкой электронике и мягкой робототехнике, получивший недавно поддержку в 5 миллионов рублей. А ещё огромный потенциал у Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Здесь создается среда, где студенты, аспиранты и опытные учёные могут работать вместе, обмениваться идеями и запускать междисциплинарные проекты. Вместе у нас получится создать по-настоящему благоприятный климат для научного роста», ​— прокомментировала Светлана Айратовна.