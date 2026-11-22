Школьники из Башкирии стали победителями всероссийского турнира по роботехнике «Новая высота 2026». Финал соревнований принимала Калуга — мероприятие прошло в Федеральном технопарке профессионального образования. Регион на нем представляли шестеро учащихся Республиканского инженерного лицея-интерната: Динислам Муратов, Аскар Мухарямов, Денис Гибадуллин, Никита Миронов, Ильнур Султанов и Назар Галиуллин, сообщил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

За победу в финале боролись более 300 участников. Они состязались в промышленной автоматизации, прикладной, мобильной, летающей и подводной робототехнике, а также в аддитивных технологиях.

По итогам турнира Динислам Муратов, Аскар Мухарямов и Денис Гибадуллин заняли первое место в категории «Юниоры» в компетенции «Мобильная робототехника». Подготовил команду Ильшат Киреев — педагог дополнительного образования Центра развития талантов «Аврора».