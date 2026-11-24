21 ноября Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова представила программу «Годы, дороги, песни… Двойной юбилейный вечер Гали Алтынбаева и Назифы Кадыровой». Мероприятие посвятили 70-летию народного артиста Башкортостана Гали Алтынбаева и 55-летию творческой деятельности Назифы Кадыровой.

Назифа Кадырова — заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Дружбы народов. Её считают легендой и одним из культурных брендов республики: она известна мастерством живого исполнения, поёт на разных языках и каждым выходом на сцену дарит публике праздник.

Юбиляров поздравил заместитель министра культуры Башкортостана Ринат Гайсин. Он зачитал приветственный адрес от первого вице-премьера Урала Кильсенбаева и вручил обоим артистам благодарственные письма правительства республики.

В программе участвовали многолетние сценические партнёры и друзья артистов: Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Ямиль Абдульманов, Вахит Хызыров, Ильгам Валиев, Альфия Юлчурина, Артур Шарипов и другие. Украшением вечера стали выступления кураистов Расула Карабулатова и Азата Бикчурина, Государственной академической хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина и квартета «Голос». Специальным гостем стал композитор Рим Хасанов.