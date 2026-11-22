Сегодня, 22 ноября, с раннего утра в Башкирии проходят массовые проверки водителей. Экипажи ДПС дежурят на участках федеральных трасс и региональных дорог, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Проверки проводят на:
- 1307-м и 1494-м км автодороги М-5 «Урал»;
- 6-м и 97-м км автодороги Р-240;
- 112-м км автодороги Уфа-Янаул;
- 204-м км автодороги Уфа-Белорецк;
- 135-м и 218-м км автодороги Уфа-Оренбург.
Основная цель мероприятий — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Полицейские ловят пьяных водителей, кто ездит без прав или после их лишения, а также тех, кто неправильно перевозит детей.
«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — призвал начальник ГАИ.