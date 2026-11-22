Сегодня, 22 ноября, с раннего утра в Башкирии проходят массовые проверки водителей. Экипажи ДПС дежурят на участках федеральных трасс и региональных дорог, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Проверки проводят на:

1307-м и 1494-м км автодороги М-5 «Урал»;

6-м и 97-м км автодороги Р-240;

112-м км автодороги Уфа-Янаул;

204-м км автодороги Уфа-Белорецк;

135-м и 218-м км автодороги Уфа-Оренбург.

Основная цель мероприятий — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Полицейские ловят пьяных водителей, кто ездит без прав или после их лишения, а также тех, кто неправильно перевозит детей.

«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — призвал начальник ГАИ.