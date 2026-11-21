Нефтекамский городской суд вынес приговор 28‑летнему местному жителю, повторно севшему за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — за управление транспортным средством в нетрезвом виде лицом, которое ранее уже получало административное наказание за аналогичное нарушение.

Как установлено в суде, в апреле 2026 года мужчина, несмотря на ранее назначенное административное наказание, употребил спиртные напитки и сел за руль автомобиля «Лада Приора». Его остановили сотрудники полиции. Результаты освидетельствования подтвердили факт алкогольного опьянения.